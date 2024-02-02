Taksici cinayetinin ardından güvenlik çağrısı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde taksi sürücüsü Oğuz. E. (44), soğukta üşmesin diye aldığı müşterisi Delil Aysal (19) tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek vuruldu. Olayın ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Oğuz. E., burada ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen taksi şoförü, dün akşam tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti.

Şoför camiası adına taksici cinayetlerine ilişkin kınama mesajı yayınlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, taksici esnafına yönelik son dönemlerde artan cinayet ve şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde, farklı zamanlarda yaşanan cinayetleri, darp ve yaralama haberlerini giderek arttığını belirten Apaydın, “İzmir Gaziemir'de ekmek parasını kazanırken müşterisi tarafından canice vurularak öldürülen taksi şoförümüze Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum. Vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak için gece gündüz demeden her şartta çalışan ve toplumun tüm kesimlerine hizmet veren taksici esnafımıza yönelik cinayetleri tüm şoför camiamız adına şiddetle kınıyorum. Taksicilerimizin güvenliği zaman kaybedilmeden sağlanmalı ve taksici cinayetleri durdurulmalıdır. Öldürülen ve darp edilen taksicilerimiz bizim ailemizden biridir ve tek amaçları, her meslekte olduğu gibi ekmek paralarını kazanmaktır. Tek derdi geçim gayesi olan taksicileri hedef almak kimseye bir şey kazandırmaz, aksine toplumdan birini aramızdan koparır. Trafikte gördüğünüz taksici esnafı vatandaşa komşusu kadar yakın olan bir hizmet sektöründedir. Günün 24 saatinde, yeni doğan çocuktan mezara giden insanlara kadar kesintisiz hizmet vermektedir. Böyle bir sektöre yönelik kötü muamele yapmak kabul edilemez. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirler mutlaka alınmalı. Unutulmamalı ki taksicilik tüm vatandaşların ortak noktası olan bir esnaf koludur ve devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Anık: Kabin araçlarımıza uygun değil

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Böyle olaylara şahit olmak istemediklerini belirten Anık, “Ne kadar tedbir alırsanız alın, iş olacağı yere varıyor. Arkadaşımız gecenin dördünde yolda üşüyor diye yolcuyu arabaya alıyor. Fail, ‘diğer arabaların kendisini almadığını’ ifade etmiş. Fakat daha sonra da ‘herkese güvenmeyeceksin’ diye not düşmüş. Çok üzgünüm, söyleyecek söz yok. Ben buradan tüm meslektaşlarıma başsağlığı diliyorum. Fakat bir kez daha altını çizerek söylüyorum ki ‘biz zamanında bu kameralar takılsın’ dediğimizde, ne kadar haklı olduğumuzu son yaşanan iki tane hadisede bunu gördük. Geçenlerde bir taksici taş ile vurulmuştu, bu ikinci olay oldu. Hiç değilse fail yakalandı.” dedi.

Alınması gereken tedbirler için en uygun olanının ‘teknolojik tedbirler’ olduğunu aktaran Anık, “Bir takım arkadaşlarımız, ‘başkanım kabin yapalım arabanın içine’ diyorlar. Arkadaşlar bizim kullandığımız arabalar küçük. Avrupa'daki gibi değil. Avrupa'nın da birçok yerinde yok. Bir Amerika'da var. Belirli bir ülkede var. Kabini koyduğun zaman şoför koltuğunu ileri geri oynatman mümkün değil. Keşke olsa da yapsak. Yapacağım diyen arkadaş varsa da ben kararı çıkarttırırım.” diye konuştu.

Hayata geçirdikleri araç içi kamera sistemlerinin haklı bir uygulama olduğunu belirten Anık sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada bizim yaptığımız uygulamanın haklı olduğunu gördük. Araç içerisindeki kamera sayesinde failin yüzü net bir şekilde görünüyordu. İş güvenliği ile ilgili bunun tedbiri araç kamerasıdır, teknolojik araçlar, gereçlerdir. Bizde son on seneden beri hiçbir ölümlü hadise olmadı. Bu teknolojiye yaptığımız yatırımdan dolayı, araçların takibinden dolayı. Özellikle kamera caydırıcı oluyor. Bu hadiseyi yapan araçta kamera olduğunu bilmiyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü 6 saatlik gibi kısa bir süreçte failleri yakaladı. İnşallah en ağır cezayı alır. Bugün cenazemizi kaldırıyoruz. Buradan alacağız Söke’ye götüreceğiz. Söke’de defnedilecek.”