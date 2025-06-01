Taksim'de 'Gezi Direnişi' anması: Gözaltına alınan 83 kişi serbest bırakıldı

Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıl dönümünde Taksim Dayanışması, dün saat 19.00’da anma etkinliği düzenlemek istedi. Eylem öncesinde Beyoğlu’nda yoğun güvenlik önlemleri alındı; İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm sokaklar bariyerlerle kapatıldı. Polis, caddede bulunan vatandaşları tahliye ederken, ara sokaklar da polis otobüsleriyle çevrelendi.

95 kişi gözaltına alınmıştı

Tüm bu engellemelere rağmen gerçekleştirilen Gezi Anması'nın ardından Taksim'de onlarca kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Vatan Emniyet'e götürülürken, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) gözaltı sayısını 95 olarak açıkladı. ÇHD, gözaltına alınanların akıbetini soruşturmak için Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne giden avukatlara da bariyer engeli konulduğunu bildirdi.

83 kişi serbest bırakıldı

Gözaltına alınanlara ne olduğu merak konusu olurken, ÇHD, yaptığı son açıklamada gözaltına alınan 95 kişiden 83’ünün serbest bırakıldığını belirtti. Gözaltındaki 12 kişinin ise adliyeye sevkinin beklendiği öğrenildi.