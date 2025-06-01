Rusya'da köprü çöktü, tren raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde köprü çöktü ve ardından yolcu treni raydan çıktı. En az 7 kişinin öldüğü, 69 kişinin ise yaralı olduğu belirtildi.
Rusya'nın Belarus ve Ukrayna sınırı yakınında yer alan Bryansk Bölgesi’nde köprü çöktü. Ardından Klimov-Moskova seferini yapan yolcu treni raydan çıktı.
Reuters'ın Bryansk Bölge Valisi'ne dayandırdığı haberine göre en az 7 kişi öldü, 69 yaralı var.
Kurtarma ekiplerinin çalışmalarının yanı sıra güvenlik güçlerinin olayın nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.
Rus Demiryolları, Telegram mesajlaşma uygulamasında, "taşımacılığın işleyişine yasadışı müdahale sonucu yol köprüsünün açıklık yapısının çökmesi nedeniyle" trenin lokomotifi ve birkaç vagonunun raydan çıktığını söyledi.