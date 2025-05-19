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Tarih belli oldu: Karasu sahilindeki yapı ve işletmelerin yıkımı için geri sayım

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki sahil hattında Resmi Gazete'de yayınlanan kararla kesinleşen yıkım kararının uygulanacağı tarih belli oldu. Sahildeki tüm yapıların yıkılmasını öngören karar, turizm sezonunun sona erdiği 15 Eylül tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Haber Merkezi
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Tarih belli oldu: Karasu sahilindeki yapı ve işletmelerin yıkımı için geri sayım
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Resmî Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Sakarya’nın Karasu ilçesindeki Yenimahalle, Aşağıaziziye ve Aşağıincilli mahallelerini kapsayan sahil şeridi “riskli alan” ilan edilmişti. Bu karar doğrultusunda sahilde yer alan tüm yapıların – ruhsatlı olanlar da dâhil – yıkılacağı ve bölgenin tamamen halka açık doğal bir alana dönüştürüleceği duyurulmuştu.

Yıkım için tarih verildi

Karasu Belediyesi, söz konusu yıkım süreciyle ilgili bir kamuoyuna açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre normal şartlarda yaz sezonu öncesinde başlanması planlanan yıkım işlemleri, vatandaşların mağdur olmaması ve turizm faaliyetlerinin aksamaması adına 15 Eylül 2025 tarihine ertelendi.

"Taviz değil, geçici bir kolaylık"

Açıklamada, ertelemenin bir taviz değil, yaz sezonunun huzur içinde geçmesi için tanınmış geçici bir kolaylık olduğu vurgulandı. 

Bu süre içinde sahilde yer alan işletme sahiplerinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan uzlaşma belgelerine ve Karasu Belediyesi'nin hazırladığı muvafakat belgelerine imza atmaları ve işgaliye bedellerini yatırmaları zorunlu olacak.

Sahil hattında yeni dönem başlayacak

Kararın ardından, Karasu sahilinde yeni bir dönem başlayacak. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, yıkımın tamamlanmasının ardından sahil şeridi tamamen temizlenecek ve liman bölgesine kadar uzanacak yeni bir sahil düzenleme projesi hayata geçirilecek. Bu projeyle birlikte sahil bölgesi doğal, düzenli ve halka açık bir yaşam alanına dönüştürülecek.

Ayrıca, kıyı kenar kanunu yürürlüğe girmeden önce tapu almış olan vatandaşlar için bir çözüm yolu da sunuluyor. Sahildeki arazileri bulunan hak sahipleri, Denizköy ve İhsaniye bölgelerinde açılacak yeni imar alanlarındaki arsalarla takas yaparak yeniden yapılaşma imkânı bulabilecek.

Belediyeden "Destek bekliyoruz" çağrısı

Karasu Belediyesi yaptığı açıklamada, "15 Eylül 2025 itibariyle, riskli alanda yer alan tüm yapılar hiçbir itiraz ve engelleme olmaksızın kaldırılacaktır. Beklentimiz, kamu yararına alınmış bu kararlara anlayışla yaklaşılması ve sürece destek verilmesidir. Karasu’nun geleceği için atılan bu adım, sahilimizi daha sağlıklı, daha düzenli ve yaşanabilir bir yapıya kavuşturacaktır." ifadelerine yer verdi.

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