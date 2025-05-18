Tarihçi-yazar Murat Çulcu yaşamını yitirdi!

Tarihçi, gazeteci, yazar ve çevirmen Murat Çulcu, 75 yaşında hayatını kaybetti. Çulcu’nun cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Karacaahmet Şakirin Camii’nden kaldırılacak.

Murat Çulcu kimdir?

Uzun yıllar çeşitli gazetelerde muhabir, yönetici ve yazar olarak çalışan Çulcu, Almanca ve Osmanlıca'dan çeviriler yaptı, çok sayıda kitap yayınladı.

Harekât 1974, Torlakyan Davası, Osmanlı'da Çağdaşlaşma - Taassup Çatışması, Cumhuriyet'in İlanı Sürecinde Hilafetin Kaldırılması, Gazeteciler Davası, Dünyamızı saran Mafia, Neonazizmin Suçüstü Tutanakları, Fakılu Baykuşlar Vadisi Türkiye'den Bir Mafia Öyküsü, Mafia Üzerine Notlar, Marjinal Tarih Tezleri, Her Sakaldan Bir Kıl Türkiye'de Mafia'laşmanın Kökenleri 1, Çanakkale 1915 Kanlısırt Günlüğü Mehmet Fasih Bey'in Günlüğü, Sikkesiz Sultanlar Türkiye'de Mafia'laşmanın Kökenleri 2, Düşmüş Ocağa Yanıyor Türkiye'de Mafia'laşmanın Kökenleri 3, İkdam Gazetesi'nde Çanakkale Cephesi (2 Cilt), Kan Defteri Türkiye'de Mafia'laşmanın Kökenleri 4, Ulusal Egemenlik Karşısında Saltanat-Hilafet-Başkanlık, Cehennem Makinesi Ermeni Terörü'nün 100. Yıldönümü, Ayrıntılarda Saklı Tarih Her Dipnotun Altında Bir Tarih Yatar, Çanakkale 18 Mart 1915, İttihat ve Terakki: I. Meşrutiyet'ten II. Meşrutiyet'e eserleri arasındadır.