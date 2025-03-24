Tarkan sessizliğini bozdu: Haksızlık karşısında tek yürek durulması gurur verici

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önce gözaltına alınıp sonra tutuklanmasına karşı 500'ü aşkın sanatçı, gazeteci, müzik grubu ve akademisyen, "Hukuk, adalet ve demokrasi için omuz omuza!" isimli bildiriyi yayınladı.

İmamoğlu ile daha önce konserlerinde buluşan Tarkan'ın bildiride isminin yer almaması ve sosyal medyada konuya dair herhangi bir açıklamada bulunmaması dikkat çekmişti.

Tarkan sessizliğini bozdu ve İmamoğlu'na karşı yürütülen sürece ilişkin olarak isim vermeden sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Daha adil ve özgür bir gelecek için"

Tarkan'ın paylaşımı:

"Demokrasinin erdemlerine ve önemine inanan biri olarak, her zaman en temel özgürlük haklarımız için yükselttim sesimi. Yeri geldi kadınların, çocukların güvencesi, geleceği, yer geldi doğa ve hayvan hakları için ama en çok da bağımsız, adil bir hukuk sistemi için yükselttim sesimi.

Uzun süredir yaşatılan her türlü haksızlıklar, hukuksuz yargılanmalar ve hukuki usüle uygun olmayan uygulamalar neticesinde bugün, insanların demokrasiye her zamankinden daha fazla sarıldığını görmek umut verici. İnsanlarımızın bir siyasi idrak ve uyanışla haksızlıklar karşısında tek yürek durması beni gururlandırıyor ve duygulandırıyor.

Daha adil ve özgür bir gelecek için hukukun mutlak bağımsızlığının, üstünlüğünün sağlanmasına ve korunmasına olan inancımızı kaybetmeden birlik olabildiğimizi görmek çok güzel. Dilerim demokrasi için bu mücadele, yorgun düşen ümidimize yeni filizler verdirir ve ülkemizi daha huzurlu günler bekler."