Tasarladığı asansör sistemiyle meyve hasadı süresini yüzde 40 azalttı

Çiftçi Mehmet Alkan 3 yıl boyunca kafasında tasarladığı sistemi 15 gün içinde gerçekleştirdi. Oğlu Kağan Alkan’ın metal atölyesinde montajını yaptığı ve torunu Atlas’ın ismini verdiği ürün hasadı için kullanılan asansörle hasada başlayan çiftçi Alkan, iş yükünü yarı yarıya indirdi.

Projenin yapımı 15 gün sürdü

Tasarladığı asansörden bahseden Mehmet Alkan, "Yıllardan beri işçi bulmakta problem yaşıyorduk. Ağaca çıktığı zaman riskli oluyor, düşme tehlikesi oluyor. Bunlar için kafamda 3-4 yıldan beri düşünüyorum. Kafamda böyle bir proje olduğunu makine mühendisi gelinime söyledim. O da fikirler verdi ve en sonunda karar verdik. Boyu 3 metre ve 4 kişi alabiliyor. Bunlar daha çok açılıp, 3 metreye yakın yükseliyor. Yükseldiği zaman yanlar açılıyor. Bunları kafamda tasarladım. Bir asansör yapalım dedik, en sonunda yaptık. İşçiler de çok memnun kaldı. Düşme tehlikeleri yok, geldikleri zaman ’yorulmuyoruz’ diyorlar. Yüzde 60 işçi tasarrufu da sağladı. Daha önceden 48 yevmiye veriyordum. Şu an 25 yevmiyeyle tamamladık. Oğlum kaynak işi yapıyordu, amatör kaynak makinesinde yaptık. Bu projenin baştan sona yapılması 15 gün sürdü. İlk seferde başarılı olamadık. Yamulttuk, açtırmasını yaptık, piston yeri oturmadı, kafa kırıldı derken bayağı bir zaman harcadık. Ar-ge biraz daha zor oluyor. Şu an çok rahat. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok emek harcadık" dedi.

"Yıllardır hayalimdi"

Asansörü 190 bin liraya geliştirdiğini aktaran Alkan, "Birkaç arkadaş yapsak nasıl olur dedi. Soranlar çok oluyor. Soranlara oğlumla görüşün dedim. Benim yıllardır hayalimdi. Gayet rahat oldu. Şurada bir vişne ağacı vardı. Hanım dedi ki ’asansör götürürsen toplarım’ dedi. O bile asansöre hayran kaldı" şeklinde konuştu.