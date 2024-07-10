Hollanda askeri tatbikat için Litvanya'ya Patriot HSS konuşlandırdı

Hollanda, Patriot hava savunma sistemini Litvanya’ya konuşlandırdı.

"Rusya’nın Kaliningrad’a yönelik tehditlerine karşı bölgesel güvenliği güçlendirmek için yapılan bir hamle"

Bu bağlamda Army Recognition tarafından yapılan habere göre, konuşlandırma Rusya’nın Kaliningrad’a yönelik tehditlerine karşı bölgesel güvenliği ve operasyonel hazırlığı güçlendirmek amacıyla yapılan bir hamle.

Patriot hava savunma sistemi, 6 Temmuz tarihinde Klaipeda limanına ve daha sonra oradan Šiauliai Hava Üssü’ne ulaştı. Hollanda Silahlı Kuvvetleri, 7- 19 Temmuz tarihleri arasında bu hava üssünde bir dizi hava savunma görevi gerçekleştirecek. Bu bağlamda konunun önemine dair açıklama yapan Litvanya Silahlı Kuvvetleri Hava Savunma Taburu Komutanı Yarbay Ovidijus Pilitauskas, Hollanda birliklerinin varlığının 2023 yılındaki NATO zirvesinde kabul edilen dönüşümlü hava savunma modelini test etme ve geliştirme fırsatı tanıdığını ifade ederken bu modelin NATO üye devletleri arasındaki hava savunma sistemlerinin birlikte çalışabilirlik kabiliyetini ve esnekliğini artırmayı amaçladığını ifade etti.

Patriot Hava Savunma Sistemi

Lockheed Martin Missiles ve Fire Control tarafından geliştirilen Patriot (MIM-104); taktik balistik füzeler, seyir füzeleri ve diğer hava soluyan hedefleri önlemek için geliştirilmiştir. Uzun menzile sahip olan sistem alçak, orta ve yüksek irtifada ve tüm hava koşullarında çalışabilmektedir.

Patriot; ABD, Almanya, Yunanistan, İsrail, Japonya, Kuveyt, Hollanda, Suudi Arabistan, Kore, Polonya, İsveç, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, İspanya ve Tayvan tarafından kullanılmaktadır. Sistem, 4 adet PAC-2 füzesi, 16 adet PAC-3 füzesi veya 12 adet PAC-3 MSE füzesi taşıyabilen M901 Fırlatma İstasyonu ile kullanılmaktadır.