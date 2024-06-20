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Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu

Kurban Bayramı tatilini yurt dışında geçirenlerden bazılarının dönüşe geçmesi, Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Haber Merkezi
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Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu
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9 günlük bayram tatilini yurt dışında geçiren bazı tatilciler dönüş için bugünü seçti. Bu nedenle İpsala Sınır Kapısı'nda zaman zaman kuyruk oluşuyor. Araç kuyruğunun 200-300 metreyi bulduğu zamanlar oluyor. İpsala Sınır Kapısı'nda görevli polis ve gümrük memurları yoğunluk oluşmaması için çaba sarfediyor.

Araç kuyrukları zaman zaman 2 kilometreye yaklaşıyor

İpsala Sınır Kapısı'ndaki akıcı yoğunluğa rağmen tatilciler, Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor. Komşu ülkenin sınır kapısındaki kuyruklar zaman zaman 2 kilometreye yaklaşıyor. Öte yandan Yunanistan'dan Türkiye'ye geçiş yapılan bir diğer sınır, Pazarkule Sınır Kapısı'nda ise yoğunluk gözlenmiyor.

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