Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu

9 günlük bayram tatilini yurt dışında geçiren bazı tatilciler dönüş için bugünü seçti. Bu nedenle İpsala Sınır Kapısı'nda zaman zaman kuyruk oluşuyor. Araç kuyruğunun 200-300 metreyi bulduğu zamanlar oluyor. İpsala Sınır Kapısı'nda görevli polis ve gümrük memurları yoğunluk oluşmaması için çaba sarfediyor.

Araç kuyrukları zaman zaman 2 kilometreye yaklaşıyor

İpsala Sınır Kapısı'ndaki akıcı yoğunluğa rağmen tatilciler, Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor. Komşu ülkenin sınır kapısındaki kuyruklar zaman zaman 2 kilometreye yaklaşıyor. Öte yandan Yunanistan'dan Türkiye'ye geçiş yapılan bir diğer sınır, Pazarkule Sınır Kapısı'nda ise yoğunluk gözlenmiyor.