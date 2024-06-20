MSB, BALTOPS-24 tatbikatına 3 adet F-16 ile 41 personel gönderdi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 6-20 Haziran tarihleri arasında Polonya'da düzenlenen BALTOPS-24 tatbikatına ilişkin, "Tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızdan 3 adet F-16 uçağı ve 41 personelimiz katıldı.

Tüm görevler başarı ile tamamlandı

Tatbikatta dost ve müttefik ülkelere ait değişik tip uçaklar ile 15 sorti uçuş icra edildi. ADEX görevleri kapsamında icra edilen tüm görevler başarı ile tamamlandı" ifadeleri yer aldı.