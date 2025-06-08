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MKE PİRANA KİDA göreve hazır! Çarpma testlerinden tam not aldı

MKE’nin geliştirdiği PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı, 3,5 metrelik hedefe hassas vuruşla çarpma testlerini başarıyla tamamlayarak Türk Deniz Kuvvetleri’ne yeni bir vurucu güç kazandırdı.

Haber Merkezi
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MKE PİRANA KİDA göreve hazır! Çarpma testlerinden tam not aldı
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Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen kamikaze insansız deniz aracı (KİDA) "PİRANA" çarpma testlerini başarıyla tamamladı.

Denizlerde hassas vuruş başarısı

MKE'nin sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, su üstü seyir testlerinden sonra gerçekleştirilen hedefe çarpma testlerini de başarıyla tamamlayan PİRANA KİDA, göreve hazır hale geldi.

Hedefi tam isabetle vurdu

PİRANA, yapılan testlerde 3,5 metrelik hedefe başarılı şekilde hassas vuruş gerçekleştirip, hedefi imha etti.

PİRANA'nın özellikleri neler?

Yüksek teknolojili harp başlığı ve tapa geliştirme kabiliyetiyle asimetrik harp koşulları düşünülerek tasarlanan PİRANA, sabit kumanda merkezinden gerçek zamanlı veri akışıyla kumanda edilebiliyor.

Yarı otonom olarak da hareket edebilen PİRANA, düşük maliyetle yüksek etki sağlama amacıyla geliştirildi.

Sürü kullanım konseptine uygun hale gelecek olan PİRANA, düşman unsurlarının denizde tespiti sonrası, uzaktan kumandalı ya da otonom ayarda hedefe yönelerek çarpışma anında infilak edecek şekilde programlandı.

Bu özelliği sayesinde düşman gemilerine, limanlara, üs bölgelerine sızarak etkili taarruz kabiliyeti sunuyor.

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