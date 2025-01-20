TBB, Türkiye'deki toplam avukat sayısını açıkladı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 2024 yılına ait avukat sayısını açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelindeki avukat sayısı 31 Aralık 2023 itibarıyla 185 bin 749 iken, bir yıl içinde 13 bin 393 kişilik artışla 31 Aralık 2024 itibarıyla 199 bin 142’ye ulaştı.

Kadın avukat sayısı

TBB’nin raporuna göre, kadın avukat sayısındaki artış erkek avukatlara kıyasla daha belirgin oldu. 2023 yılında 88 bin 437 olan kadın avukat sayısı, 2024’te 7 bin 671 kişi artarak 96 bin 108’e çıktı. Erkek avukat sayısı ise 97 bin 312’den 5 bin 722 kişilik artışla 103 bin 34’e yükseldi.

İstanbul ve Ankara başı çekiyor

En fazla avukatın kayıtlı olduğu İstanbul Barosu’nda, 2023’te 62 bin 587 olan avukat sayısı 65 bin 772’ye yükseldi. Bu avukatların 31 bin 240’ını erkekler, 34 bin 532’sini kadınlar oluşturdu. Ankara’da ise toplam avukat sayısı 23 bin 684’ten 25 bin 383’e çıktı. Başkentte erkek avukat sayısı 11 bin 815’ten 12 bin 462’ye, kadın avukat sayısı ise 11 bin 869’dan 12 bin 921’e yükseldi.

İZMİR VE ADANA’DAKİ ARTIŞLAR

İzmir Barosu’na kayıtlı avukat sayısı, 2023 yılında 13 bin 226 iken, 2024’te 13 bin 919’a ulaştı. Adana Barosu’nda ise 4 bin 460 olan avukat sayısı, 4 bin 831’e yükseldi.