Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos İstanbul'a geliyor! İmzalar atılacak

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos'un transferi konusunda Aston Villa ile anlaşma sağladı.

Diego Carlos'un bu akşam saatlerinde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından 32 yaşındaki tecrübeli savunmacıyla resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Fenerbahçe'nin ilk takviyesi Diego Carlos

Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminde Fenerbahçe ilk takviyesini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Aston Villa'dan Brezilyalı stoper Diego Carlos için anlaşma sağladı.

İmza için İstanbul'a geliyor

İngiliz ekibi 10 milyon euro ve performans bonuslarını içeren teklifi kabul etti. Ödemeyi 4 senelik taksitle yapacak Fenerbahçe, 31 yaşındaki stoperle de anlaştı. Brezilyalı futbolcunun sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

2.5 sezonda 58 maçta forma giydi

Diego Carlos, Aston Villa'da 2.5 sezonda 58 maçta forma giydi. Carlos kariyerinde daha önce Sevilla, Nantes, Estoril ve Madureira takımlarının da formasını giydi.