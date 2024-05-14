TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti: Masada "yeni anayasa" var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un "yeni anayasa" gündemli görüştü.

Kurtulmuş, MHP Meclis Grubu'nu ziyaret ederek Genel Başkan Devlet Bahçeli ve parti yöneticileriyle bir araya geldi.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Bahçeli kameraların karşısına çıktı.

Meclis'te, anayasaya ilişkin çalışmalar kapsamında MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşlerini aldıklarını ifade eden Kurtulmuş, verimli ve faydalı görüşme yapıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin geleceğine ilişkin de görüşlerin aktarıldığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye, bu anayasa çalışmalarıyla birlikte darbelerin ürünü olan, kaç sefer değişirse değişsin hala o darbelerin ruhunu içerisinde taşıyan bu anayasadan kurtulacak, yeni, sivil, demokratik, kapsayıcı yeni bir anayasa ile yeni bir anayasa çalışmasıyla karşı karşıya kalacaktır. Mümkün olduğu kadar açık, şeffaf, herkesin görüşlerini oldukça net bir şekilde paylaştığı, sadece Mecliste grubu bulunan partilerin değil, grubu bulunmayan partilerin de üniversitelerin, yargı camiasının, sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye'de 'Bu konuyla ilgili benim de yapıcı fikrim var' diyen herkesin fikirlerine açık süreci yöneteceğiz. Söz de karar da Meclisindir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri anayasayla ilgili oylamayı yapacaklar ve ümit ediyoruz ki Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır, Türkiye'yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır."

Kurtulmuş'u kapıda karşılayan ve görüşmeden sonra da uğurlayan Bahçeli, TBMM Başkanı'na açıklaması sırasında da eşlik etti.

Kurtulmuş, Mecliste grubu bulunan siyasi partilere yeni anayasa konusunda başlattığı ziyaretler kapsamında daha önce CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi ile görüşmüştü.