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TBMM lokanta ve işletmelerinde İsrail’i boykot kararı

TBMM lokanta ve işletmelerinde, İsrail’in Gazze'ye saldırılarına destek veren şirketler boykot edilecek.

Haber Merkezi
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TBMM lokanta ve işletmelerinde İsrail’i boykot kararı
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ANKARA (EKONOMİ) İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 10 bini aştı. İsrail, bombardımanlarına devam ederken ateşkes çağrılarına ise henüz olumlu cevap vermedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına açıkça destek veren şirketlerin ürün ve mallarını boykot etme kararı aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un talimatıyla, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünleri Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında artık satılmayacak.

 

 