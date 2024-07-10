TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tasarruf tedbirleri görüşülmeye başlandı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi görüşmeleri başladı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kamuda alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi görüşmeleri başladı.
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin 32 maddelik düzenleme
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren 32 maddelik 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere toplandı.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Teklifin ilk imza sahibi AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, komisyona, teklife ilişkin bilgi verdi.