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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tasarruf tedbirleri görüşülmeye başlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi görüşmeleri başladı

Haber Merkezi
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tasarruf tedbirleri görüşülmeye başlandı
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kamuda alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi görüşmeleri başladı.

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin 32 maddelik düzenleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren 32 maddelik 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere toplandı. 

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Teklifin ilk imza sahibi AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, komisyona, teklife ilişkin bilgi verdi.

 

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