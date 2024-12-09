TBMM'de bütçe maratonu başlıyor! Devlet Bahçeli, bu kez DEM Partililerle tokalaşmadı
TBMM'de bütçe görüşmeleri Genel Kurul'a geliyor. Genel kurul öncesi MHP ve DEM Partililer arasında tokalaşma gerçekleşmemesi dikkat çekti.
MHP'nin DEM Parti sıralarına gidip tokalaşarak başladığı ve Öcalan çağrısıyla devam eden süreçte, yeni bir gelişme yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEM Partililer, bu kez Meclis’te birbirleriyle tokalaşmadılar.
Tokalaşma olmadı
TBMM'de bütçe görüşmeleri 12 boyunca sürecek. Sözcü'nün haberine göre geçtiğimiz aylarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli DEM Parti sıralarına gittiğinde tokalaşma gerçekleşmişti. Bugün de aynı kare yakalanır diye düşünülürken DEM Parti ve MHP arasında bir tokalaşma olmadığı belirtildi.