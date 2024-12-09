  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TBMM'de bütçe maratonu başlıyor! Devlet Bahçeli, bu kez DEM Partililerle tokalaşmadı
Takip Et

TBMM'de bütçe maratonu başlıyor! Devlet Bahçeli, bu kez DEM Partililerle tokalaşmadı

TBMM'de bütçe görüşmeleri Genel Kurul'a geliyor. Genel kurul öncesi MHP ve DEM Partililer arasında tokalaşma gerçekleşmemesi dikkat çekti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM'de bütçe maratonu başlıyor! Devlet Bahçeli, bu kez DEM Partililerle tokalaşmadı
Takip Et

MHP'nin DEM Parti sıralarına gidip tokalaşarak başladığı ve Öcalan çağrısıyla devam eden süreçte, yeni bir gelişme yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEM Partililer, bu kez Meclis’te birbirleriyle tokalaşmadılar.

Tokalaşma olmadı

TBMM'de bütçe görüşmeleri 12 boyunca sürecek. Sözcü'nün haberine göre geçtiğimiz aylarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli DEM Parti sıralarına gittiğinde tokalaşma gerçekleşmişti. Bugün de aynı kare yakalanır diye düşünülürken DEM Parti ve MHP arasında bir tokalaşma olmadığı belirtildi.

AFAD, sözleşmeli 1000 personel alacakAFAD, sözleşmeli 1000 personel alacakEkonomi

 

Kremlin: Türkiye'yle Suriye konusunda diyalog halindeyizKremlin: Türkiye'yle Suriye konusunda diyalog halindeyizDünya

 

Gündem
Artvin'de heyelan altında kalan araçtaki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı
Heyelan altında kalan araçtaki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı
İşte AK Parti'nin asgari ücret ve en düşük emekli maaşı beklentisi!
İŞTE AK PARTİ'NİN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ!
İTO Başkanı Avdagiç'ten Suriye mesajı: Yeni bir dönem başladı!
İTO Başkanı Avdagiç'ten Suriye mesajı: Yeni bir dönem başladı!
Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde başladı (Canlı yayın)
Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde başladı (Canlı yayın)
'Suriyeliler vergisiz adlıkları araçlarla dönüyorlar' iddiasına DMM’den açıklama
'Suriyeliler vergisiz adlıkları araçlarla dönüyorlar' iddiasına DMM’den açıklama
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi çok gördüler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi çok gördüler