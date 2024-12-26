  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TBMM’de latte ve americano servisi başladı
Takip Et

TBMM’de latte ve americano servisi başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çay ocaklarında menüye milletvekillerinin talepleri doğrultusunda kulislerde filtre kahve, latte ve americano servisi eklendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM’de latte ve americano servisi başladı
Takip Et

Sputnik'te Osman Nuri Cerit'in haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM)  iktidar ve muhalefet kulisinde bulunan çay ocaklarında milletvekillerinin talepleri doğrultusunda menüye yeni ürünler eklendi.

Milletvekilleri kulislerine koyulan makine ile birlikte artık Türk kahvesinin yanı sıra filtre kahve, latte, americano ve espresso gibi ürünler de milletvekillerine servis edilmeye başlandı.

Sadece vekillere sunuluyor

Bu ürünler sadece milletvekillerine sunuluyor. Ürünlerin fiyatları kamuoyuna açıklandı, milletvekillerine toplu olarak fatura ediliyor.

Daha önce kulislerde sadece çay, Türk kahvesi, bitki çayı, soda ve kış aylarında da salep servis ediliyordu.

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı'nı kutladı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sıla bebek davasında ara karar açıklandı: Sanıkların tutuklulukları devam edecek
Sıla bebek davasında ara karar açıklandı: Sanıkların tutuklulukları devam edecek
Narin Güran cinayeti davasında amca Erhan Güran o soruya yanıt verdi
Narin Güran cinayeti davasında amca Erhan Güran o soruya yanıt verdi
Tanker arıza yaptı, İstanbul Boğazı'nda trafik durdu!
Tanker arıza yaptı, İstanbul Boğazı'nda trafik durdu!
CHP Genel Başkanı Özel: Cumhuriyet tarihinde ilk kez asgari ücrete zam değil indirim yaptılar
Özgür Özel: Cumhuriyet tarihinde ilk kez asgari ücrete zam değil indirim yaptılar