TBMM’de yeni yasama yılı başlıyor, gündemde neler var?

CANAN SAKARYA

TBM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yöneteceği oturumda, Erdoğan’ın ‘Terörsüz Türkiye’ başta olmak üzere iç ve dış siyasi gelişmelere ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapması bekleniyor.

TBMM’nin en önemli gündemini dinlemelerde artık sona doğru yaklaşan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonun hazırlayacağı rapor oluşturacak. Yapılacak yasal düzenlemelerin çerçevesinin belirleneceği ve önerilerin yer alacağı raporda yer alan düzenlemeler ilgili komisyonlarda ele alınarak yasa teklifi haline getirilecek. 51 üyeli komisyondan raporun en geniş mutabakatla çıkması önem taşıyor. Bugüne kadar 12 toplantı yapan ve 91 kişiyi dinleyen Komisyonun ekim ayında artık yasal düzenlemeleri konuşmaya başlaması bekleniyor.

CHP katılmayacak

CHP, belediye başkanlarına yönelik operasyonlara yönelik tepkisi nedeniyle 1 Ekim’de düzenlenecek TBMM’nin açılış törenine katılmama kararı aldı. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, “Cumhurbaşkanını Meclis açılışında ne oturarak ne de ayakta karşılamayız. Zira bizim nezdimizde meşruiyetini yitirmiştir” açıklaması ile 1 Ekim’de Genel Kurulda yapılacak oturuma katılmayacaklarını duyurdu. Gerek belediyelere gerçekleştirilen operasyonlar gerekse kurultay davaları nedeniyle CHP yeni yasama yılında Mecliste daha sert bir muhalefet yapmaya hazırlanıyor. 3-4-5 Ekim tarihlerinde Bolu’da üç günlük kampa girecek olan CHP’nin gündeminde Meclis çalışmaları, kurultay iptal davası başta olmak üzere pek çok başlık yer alacak.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 7 Ekim’de Meclis Plan Bütçe Komisyonuna sunum yapacak. Ekim ayında 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin sunulmasıyla birlikte Meclisin önce Plan Bütçe Komisyonu sonra genel kurul olmak üzere Aralık ayı sonuna kadar sürecek bütçe mesaisi başlayacak.

11. Yargı Paketi Meclise gelecek

11. Yargı Paketi Meclise sunulacak öncelikli düzenlemeler arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, trafikte yol kesme, sanal bahis, internet dolandırıcılığına ilişkin cezaların artırılmasına ilişkin düzenlemelerin yargı paketinde yer alacağını açıkladı. Suça sürüklenen çocuklar konusunda da bu dönem yasal düzenlemeye gidilerek çocuklara yönelik ceza indirimlerinde yaş arttıkça indirim oranı azılacak. Uzun yıllardır gündemde olan ancak bugüne kadar adım atılamayan hal yasası değişikliğinin de bu dönem Meclise gelmesi bekleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hal yasası ile ilgili taslak çalışmanın sürdüğünü açıkladı.