TEB'den 'Muadil ilaçla, orijinal ilaç arasında fark var mı?' sorusuna yanıt

Türk Eczacıları Birliği (TEB), piyasada bulunmayan ilaçlar yerine doktorların reçete ettiği muadil ilaçlarla ilgili açıklama yaptı.

"Öncelikle Kocaeli’de çocuk bir hastamızın tedavisi sırasında yaşadığı istenmeyen durum hepimizi üzmüştür. En yakın sağlık danışmanı eczacılar olarak hastamızın bir an önce sağlığına kavuşması en büyük dileğimizdir." denilen yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ancak konunun ele alınışı sırasında eş değer (muadil) ilaçla ilgili oluşan bilgi kirliliği, toplum sağlığı açısından eş değer ilaçlarla ilgili bir kez daha doğru bilgilendirmenin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Eş değer (muadil) ilaçlar, orijinal (referans) ilaçlarla aynı özelliklere sahip dolayısıyla hasta üzerinde aynı tedaviyi sağladığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanan ilaçlardır. Orijinal ilaçla eş değer ilaç arasında etkinlik ve kalite farkı yoktur. Bir eş değer ilaç, üretiminden hastaya sunulmasına kadar, orijinal ilaçla aynı aşamalardan geçer. Eş değer ilacın orijinal ilaçla aynı tedavi etkinliğine sahip olduğu, bilimsel çalışmalarla ortaya konulmaktadır.

"Değerlendirmeler bilimsel değil"

Eş değer ilaç; kaliteli, güvenilir ve etkin bir ilaçtır. İlacın uzmanı olan eczacılar, aynı etken maddeyi, aynı miktarda içeren ilaçlar arasında eş değerini verme yetkinliğindedir. 2009 yılında Sağlık Bakanlığının yayımladığı ‘eş değer İlaç Kullanımı’ konulu genelgede eş değer ilaç kullanımının yaygınlaştırılmasının altı çizilmiş, eczacının eş değer ilaç verme yetkisine sahip olduğu da önemle vurgulanmıştır. Bu nedenle eş değer ilaçların orijinal ilaçlarla aynı etkiyi sağlamadığı, aksine olumsuz sonuçlara neden olduğu yönündeki değerlendirmeler bilimsel olmadığı gibi hukuki bir dayanaktan da yoksundur. Bu tür yanlış yorumlar nedeniyle hastalarımızın eş değer ilaçlara ilişkin yaşayacağı tereddütler, tedavilerinin başlamamasına veya yarım kalmasına sebep olarak telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaratabilir. Eş değer ilaç, referans ilaçla aynı etkinlik, kalite ve güvenilirliktedir. Eş değer ilaç konusunda eczacınıza güvenin.”