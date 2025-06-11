  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti'nin belediye başkan vekili adayları belli oldu
Takip Et

AK Parti'nin belediye başkan vekili adayları belli oldu

İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanlarının görevden alınmasının ardından, AK Parti’nin bu ilçeler için belediye başkan vekili adayları belli oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti'nin belediye başkan vekili adayları belli oldu
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Avcılar Belediye Başkanlarının yerine başkan vekillerinin belirlenmesi için seçim yapılacak.

tgrthaber.com'un haberine göre AK Parti, CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından üç ilçedeki belediye başkan vekili adaylarını açıkladı.

İşte bellirlenen o isimler...

Gaziosmanpaşa Belediye başkan vekili adayı Eray Karadeniz.

Büyükçekmece Belediye Başkan vekili adayı Mustafa Yazıcı

Avcılar Belediye başkan vekili adayı Mahmud Lökbaş

Didim’de tur otobüsüne saldırı anı kamerada: 4 şüpheli gözaltındaDidim’de tur otobüsüne saldırı anı kamerada: 4 şüpheli gözaltındaGündem

 

ABD petrol fiyatı tahminini revize ettiABD petrol fiyatı tahminini revize ettiEmtia Haberleri

 

Gündem
Ümit Özdağ hakim karşısında: İşte 51 sayfalık savunmasının tam metni
Ümit Özdağ hakim karşısında: İşte 51 sayfalık savunmasının tam metni
CHP'li Çelik'ten çok sert Gaziosmanpaşa tepkisi! İrade gasbı yaşandı
CHP'li Çelik'ten çok sert Gaziosmanpaşa tepkisi! İrade gasbı yaşandı
Avcılar’da CHP’nin adayı Yüksel Can başkanvekili seçildi
Avcılar’da CHP’nin adayı Yüksel Can başkanvekili seçildi
Artvin’in sorunları masaya yatırıldı
Artvin’in sorunları masaya yatırıldı
Fatih'te 3 katlı binanın balkonu çöktü! Bölgeye ekipler sevk edildi
Fatih'te 3 katlı binanın balkonu çöktü! Bölgeye ekipler sevk edildi
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Şahin seçildi
BÜYÜKÇEKMECE'DE BAŞKAN BELLİ OLDU