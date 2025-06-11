AK Parti'nin belediye başkan vekili adayları belli oldu
İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanlarının görevden alınmasının ardından, AK Parti’nin bu ilçeler için belediye başkan vekili adayları belli oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Avcılar Belediye Başkanlarının yerine başkan vekillerinin belirlenmesi için seçim yapılacak.
tgrthaber.com'un haberine göre AK Parti, CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından üç ilçedeki belediye başkan vekili adaylarını açıkladı.
İşte bellirlenen o isimler...
Gaziosmanpaşa Belediye başkan vekili adayı Eray Karadeniz.
Büyükçekmece Belediye Başkan vekili adayı Mustafa Yazıcı
Avcılar Belediye başkan vekili adayı Mahmud Lökbaş