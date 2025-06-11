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Didim’de tur otobüsüne saldırı anı kamerada: 4 şüpheli gözaltında

Aydın’ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi’nde meydana gelen olayda, tur otobüsünün önünü kesen şahıslar, otobüs şoförünü darbederken, otobüsün camlarını kırdı. Olayla ilgili 4 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Didim’de tur otobüsüne saldırı anı kamerada: 4 şüpheli gözaltında
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Olay, Akbük Mahallesi 1001 cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akbük Mahallesi’nde yer alan beş yıldızlı iki ayrı otelden turistleri alan tur otobüsü seyir halindeyken, yol üzerinde bir araç sürücüsü ile iddiaya göre yol verme yüzünden tartıştı.

Saldırı anı yolcular tarafından kaydedildi

Otobüs sürücüsü ile tartışan diğer araç sürücüsü, durumu kardeşlerine ve akrabalarına bildirdi. Olayı duyan araç sürücüsünün yakınları üç araçla otobüsü durdurarak, şoförle konuşmak istedi. Şoförün kapıları kilitlemesinden sonra sinirlenen iki kişi otobüsün yolcu kapısının camını kırarak, şoföre sözlü saldırıda bulundu. O anlar ise otobüsteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Şahısların otobüs şoförünü darbettiği öğrenilirken, Akbük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Olaya karışan 4 şüpheli ile otobüs şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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