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Samsun'da bazı kıyılarda denize girmek yasaklandı

Samsun Valiliği, boğulma riskine karşı bazı kıyılarda denize girmeyi yasakladı.

Haber Merkezi
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Samsun'da bazı kıyılarda denize girmek yasaklandı
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Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Orhan Tavlı başkanlığında, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı tatili süresince kolluk birimlerince yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, suda boğulma olaylarına karşı alınan ve alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıda, 204 kilometrelik Samsun kıyı şeridinde toplamda 20 kilometre uzunluğunda 10 yüzme alanı, 46,5 kilometre uzunluğunda 18 denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu alan, bunların dışında cankurtaran hizmeti ile herhangi bir altyapı bulunmayan alanlar ise denize girilmesi önerilmeyen alan olarak belirlendi.

Atakum ilçesinde, Peçko Fırın ile Kurupelit Deresi arasında 1,4 kilometre, Kürtün Irmağı ile golf sahasının bitimine kadar olan kıyı bölgesinde 840 metrelik alan, Canik ilçesinde ise yüzme alanı ve önerilmeyen alan dışında kalan tüm kıyı şeridi, Tekkeköy ilçesinde Tekkeköy Limanı ile Canik ilçe sınırı arasında 9 kilometre, İlkadım ilçesinde de Mert Irmağı ile Kürtün Deresi arasında kalan bölgede fener plajı haricinde kalan yerlerde denize girilmesi yasaklandı.

Denize girilmesi önerilmeyen alanlar ise İlkadım'da tüm kıyı şeridi, Canik'te Bandırma Vapuru'nun bulunduğu kıyı şeridi olarak tespit edildi.

Atakum ilçesi İncesu mevkisinde Kurupelit Deresi ile Polis Okulu arasındaki 5 kilometre, golf sahası ile Kurupelit Deresi arasındaki 7 kilometre, Canik ilçesi Mavi Işıklar engelliler, eğitim, dinlenme ve merkezi kampı önü, Tekkeköy ilçesi limanı ile Yunus Emre Caddesi arasında 2,8 kilometre ve İlkadım ilçesinde Samsun Büyükşehir Belediyesince çalıştırılan fener plajı yüzme alanları olarak açıklandı.

Açıklamada, "Suda boğulma vakalarının yaşanmaması için lütfen cankurtaranın olmadığı, denize girmenin tehlikeli veya yasak olduğu ve önerilmediği alanlarda denize girmeyin. Derinliği bilinmeyen, dibi görünmeyen suya balıklama atlamayın. Suda tehlikeli hareketler yapmaktan ve uzaklara açılmaktan kaçının. Yemek yedikten hemen sonra havuza ve denize girmeyin. Simit ve kolluğu da olsa çocuğunuzu suda yalnız bırakmayın. Yüzerken sürat motorlarına dikkat edin. Sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzmeyin." uyarısında bulunuldu.

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