Teğmenlerin kılıçlı yemininde karar günü belli oldu! Milli Savunma Bakanı Güler tarih verdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, teğmenlerin kılıçlı yemin törenine ilişkin süreç ile ilgili de konuştu.

Teğmenlerle ilgili karar günü belli oldu

Geçtiğimiz 30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemini sonrası inceleme başlatılmıştı. Haklarında inceleme başlatılan teğmenlerle ilgili karar günü belli oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 25 Kasım'da yüksek disiplin kurulunun kararını vereceğini duyurdu.

Bakan Güler: 25 Kasım'a kadar beklememiz lazım

Geçtiğimiz 30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet törenindeki kılıçlı yeminin ardından başlatılan inceleme hakkında konuşan Bakan Güler, disiplin kurulundaki süreç için 25 Kasım'ı işaret etti. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak söz konusu olaylara bakışlarının net olduğunu ifade ederek, "Daima disiplin anlayışımız birinci plandadır" vurgusu yaptı.

Bakan Güler: Hukuki süreç 2 ay 10 gün sürüyor

Bakan Güler, teğmenler için işlenen süreci de paylaştı. "Hukuki bir süreç var ve bu hukuki süreç 2 ay 10 gün sürüyor. 30 Ağustos'ta teğmenler mezun oldu ve o gün zaten harp okullarıyla ilişikleri kesilmişti. 15 gün de mehil müddetleri vardı. 15 Eylül'de onlar kendi sınıf okullarında göreve başladılar. Dolayısıyla 2 ay 10 günlük süreç, 15 Eylül itibariyle başladı" dedi.

Başlatılan inceleme sonrası bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "Hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyecek. Disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali olan personel hakkında işlem yapılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.