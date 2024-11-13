  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Teğmenlerin kılıçlı yemininde karar günü belli oldu! Milli Savunma Bakanı Güler tarih verdi
Takip Et

Teğmenlerin kılıçlı yemininde karar günü belli oldu! Milli Savunma Bakanı Güler tarih verdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntüler ile ilgili başlatılan incelemenin sürdüğünü dikkat çekerek 25 Kasım'da yüksek disiplin kurulunun kararını vereceğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Teğmenlerin kılıçlı yemininde karar günü belli oldu! Milli Savunma Bakanı Güler tarih verdi
Takip Et

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.  Bakan Güler, teğmenlerin kılıçlı yemin törenine ilişkin süreç ile ilgili de konuştu.

Teğmenlerle ilgili karar günü belli oldu

Geçtiğimiz 30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemini sonrası inceleme başlatılmıştı. Haklarında inceleme başlatılan teğmenlerle ilgili karar günü belli oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 25 Kasım'da yüksek disiplin kurulunun kararını vereceğini duyurdu.

 Bakan Güler: 25 Kasım'a kadar beklememiz lazım

Geçtiğimiz 30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet törenindeki kılıçlı yeminin ardından başlatılan inceleme hakkında konuşan Bakan Güler, disiplin kurulundaki süreç için 25 Kasım'ı işaret etti. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak söz konusu olaylara bakışlarının net olduğunu ifade ederek, "Daima disiplin anlayışımız birinci plandadır" vurgusu yaptı.

Bakan Güler: Hukuki süreç 2 ay 10 gün sürüyor

Bakan Güler, teğmenler için işlenen süreci de paylaştı. "Hukuki bir süreç var ve bu hukuki süreç 2 ay 10 gün sürüyor. 30 Ağustos'ta teğmenler mezun oldu ve o gün zaten harp okullarıyla ilişikleri kesilmişti. 15 gün de mehil müddetleri vardı. 15 Eylül'de onlar kendi sınıf okullarında göreve başladılar. Dolayısıyla 2 ay 10 günlük süreç, 15 Eylül itibariyle başladı" dedi.

Başlatılan inceleme sonrası bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "Hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyecek. Disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali olan personel hakkında işlem yapılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

MSB açıkladı: Kılıçlı yemin töreni için inceleme başlatıldıMSB açıkladı: Kılıçlı yemin töreni için inceleme başlatıldıGündem
İsrail Türkiye'ye saldırabilir mi? Milli Savunma Bakanı Güler'den dikkat çeken yanıt...İsrail Türkiye'ye saldırabilir mi? Milli Savunma Bakanı Güler'den dikkat çeken yanıt...Gündem

 

 

Gündem
Antalya'da korkunç olay! 3 kardeş evde ölü bulundu
Antalya'da korkunç olay! 3 kardeş evde ölü bulundu
Tunceli'de atış eğitim alanındaki kazada bir polis şehit oldu
Tunceli'de atış eğitim alanındaki kazada bir polis şehit oldu
TİP Genel Başkanı Baş, 'casusluk' düzenlemesini eleştirdi: Kanuni kılıfını hazırlıyorlar
TİP Genel Başkanı Baş, 'casusluk' düzenlemesini eleştirdi: Kanuni kılıfını hazırlıyorlar
Diyarbakır'da bomba alarmı: Şüpheli paket fünye ile patlatıldı
Diyarbakır'da bomba alarmı: Şüpheli paket fünye ile patlatıldı
Erdoğan'dan yüksek fiyatlı belediye konserlerine tepki: Hesabını kanun önünde sorarız
Erdoğan'dan yüksek fiyatlı belediye konserlerine tepki: Hesabını kanun önünde sorarız
Konya'da çöpte yeni doğmuş bir kız bebek bulundu
Konya'da çöpte yeni doğmuş bir kız bebek bulundu