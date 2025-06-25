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Tekirdağ'da kuru yük gemisi karaya oturdu: Ekipler kurtarma çalışması başlattı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kuru yük gemisi karaya oturdu. Ekipler, geminin kurtarılması için çalışma başlattı.

Haber Merkezi
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Tekirdağ'da kuru yük gemisi karaya oturdu: Ekipler kurtarma çalışması başlattı
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Olay, 25 Haziran 2025 sabahı Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi açıklarında meydana geldi. Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e gitmekte olan 186 metre uzunluğundaki "ANGY R" isimli Bahama bayraklı ticari kuru yük gemisi, saat 07.25'te Gaziköy önlerinde karaya oturdu.

Bölgede herhangi bir deniz kirliliği oluşmadığı bildirildi

İhbarın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KB-68 botu saat 07.40'ta Şarköy Sahil Güvenlik İskelesi'nden hareket ederek saat 08.20'de bölgeye ulaştı. Yapılan incelemelerde, geminin kıyıya yaklaşık 30 metre mesafede, 7 metre derinlikte karaya oturduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir deniz kirliliği oluşmadığı bildirildi.

Gemide toplam 22 mürettebatın bulunduğu açıklandı

Geminin kaptanıyla yapılan görüşmede, gemide toplam 22 mürettebatın bulunduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir yardım taleplerinin olmadığı öğrenildi. Liman Başkanlığı ile irtibata geçilerek gemi acentesiyle bağlantı kurulduğu, olayla ilgili idari tahkikat başlatıldığı ve sürecin sonunda gemiye idari yaptırım uygulanabileceği belirtildi.
Karaya oturan geminin, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkör aracılığıyla bulunduğu yerden çekileceği öğrenildi. Gemi ve çevresi, olayın ardından havadan görüntülendi.

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