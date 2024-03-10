Teravih namazı kaç rekat? Teravih namazı nasıl kılınır?

Teravih namazı nasıl kılınır?

Niyet

İmama uyarak kılınacaksa euzu besmele çekerek “Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya uydum imama” denilir. Ferdi olarak kılınacaksa “Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya" denilir.

1. Rekat

1. Eller kulak hizasına kaldırılır, Allahuekber diyerek namaza başlanır.

2. Gizlice Sübhaneke duası okunur.

3. Euzu Besmele çekilir.

4. Fatiha Suresi okunur.

5. Zammı Sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.

6. Allahuekber diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Azim denilir.

7. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Lekel Hamd denilir.

8. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.

9. İki defa secde yaptıktan sonra ‘Allahuekber’ denilerek ikinci rekata kalkılır.

2. Rekat

10. Ayağa kalkıldığında Besmele ve Fatiha suresi okunur.

11. Zammı sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.

12. ‘Allahukber’ diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Azim denilir.

13. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Leke’l-Hamd denilir.

14. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.

15. Oturulduğunda; Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur. Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah diyerek önce sağa sonra sola selam verilir.

16. Eğer dört rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda Ettehiyyatü ve Salli, Barik duaları okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.

3 ve 4. Rekat

Kalan iki rekat, aynı ilk iki rekat gibi kılınır. Ettehiyyatü ve Salli, Barik dualarınsan sonra önce sağa sonra sola "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diye selam verilir.

Not: Şayet teravih namazı cemaatle kılınacaksa fatiha ve zammı sureleri imam açıktan okur cemaat dinler.

Teravih namazı kaç rekat?

Teravih namazı, Ramazan ayında Müslümanların kıldığı özel bir ibadettir. Bu namaz, yatsı namazının ardından kılınır ve geceleri Ramazan boyunca devam eder. Teravih namazı, toplu halde camide kılınabileceği gibi, bireysel olarak da kılınabilir. İslam alimlerine göre teravih namazının kılınış şekli ve rekat sayısı mezheplere göre farklılık gösterebilir. Hanefi mezhebine göre 20 rekat olarak kılınırken, Şafii mezhebinde 20 rekatın yanı sıra daha az rekatla kılınması da kabul edilebilir. Teravih namazı, Ramazan ayının manevi atmosferini artırır ve Müslümanlar için önemli bir ibadettir.