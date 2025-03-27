TGC: RTÜK'ü haber alma hakkını ve kamu yararını gözetmeye çağırıyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun 4 televizyon kanalına verdiği 7 ayrı cezayı ve Sözcü TV’ye getirilen 10 gün yayın durdurma cezasını kınayan bir açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyunu ilgilendiren tüm olaylar hakkında, halkı objektif ve gerçekleri yansıtacak biçimde aydınlatmak basının varlık nedenidir. Yurttaşları olumsuz etkileyen, kamu yararını zedeleyen sorunlarla ilgili olarak iktidarı ve yöneticileri eleştirmek, uyarmak bu varlık nedeninin olmazsa olmazıdır. Anayasa’nın 28’inci ve 5187 sayılı Basın Yasası'nın 3’üncü maddesi de basının bu görevini düzenler. Haber gerçekse, haber güncelse, yayınlanmasında kamu yararı varsa, içerik doğru ifade ediliyorsa gazeteciler için bu haber yapılır, yayınlanır, sunulur ve yorumlanır. Ancak bu yasaları hiçe sayan kurumların temsilcilerinden gazetecilere ve medya kuruluşlarına gelen haksız, hukuksuz saldırılar sürüyor. Son olarak yine Anayasa’ya aykırı ve gazetecilik mesleğine müdahale etmeye çalışan kararlar alan RTÜK Halk TV, NOW TV, Sözcü TV ve Tele1 TV’ye ceza yağdırdı. RTÜK ayrıca Flu TV ve Fatih Altaylı’nın youtube kanalları için yayın lisansı alma zorunluluğu getirdi. Bu kanallar 72 saat içinde lisans başvurusu yapmazsa erişime kapatılacak.

"Özgür Özel mitingini canlı vermek suç sayıldı"

Halk TV’ye Gündem Özel programında, CHP Genel Başkanın Özgür Özel’in Saraçhane mitinginde Akın Gürlek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileri ile boykot çağrısının ekrana yansıtılması, canlı yayın yapılarak, yorumlarda ‘halkın kin ve düşmanlığa teşvik’ edildiği savıyla yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez de program durdurmaya karar verildi. Sözcü TV’ye canlı yayın yapılarak, yorumlarda ‘halkın kin ve düşmanlığa teşvik’ edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası çıktı. Sözcü TV’nin aynı maddeden ceza alması halinde lisansı iptal edilecek. Tebliğin ardından Sözcü TV’nin 10 gün boyunca ekranı karartılacak. Ekrana yalnızca siyah zemin üzerine RTÜK’ün karar metni yansıtılacak. Sözcü TV hakkında ayrıca CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sözleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi. Özgür Özel mitingini canlı vermek suç sayıldı. Tele 1 TV’ye ise Haber 13 programında CHP Genel Başkanın Özgür Özel’in Saraçhane mitinginde Akın Gürlek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileri ile canlı yayınlarda yorumlarda ‘halkın kin ve düşmanlığa teşvik’ edildiği iddiasıyla yüzde 5 idari para cezası ile 5 kez de program durdurma cezası çıktı. Ayrıca Sabah Pusulası programında RTÜK Başkanına yönelik değerlendirmeler nedeniyle de yüzde 3 idari para cezası kesildi.

"Haber alma hakkını ve kamu yararını gözetmeye çağırıyoruz"

NOW TV’ye Orta Sayfa programında Ekrem İmamoğlu soruşturmasıyla ilgili işlemlerin hukuka aykırı ve talimatlarla yapıldığı yorumları gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası verildi. Tüm bu cezaların ardında halkın haber alma hakkını kısıtlanma niyetinin olduğunu biliyoruz. RTÜK gazetecileri ve medya kuruluşlarını iktidarın kamu yararına olmayan faaliyetlerini tartışmaktan, haberleştirmekten vazgeçirmeye çalışıyor. Youtube kanallarına lisans zorunluluğu getirerek halkın haber alacağı tüm alanları daraltmayı hedefliyor. RTÜK’ü kararlarında Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya, tarafsız davranmaya, haksız, hukuksuz yayın durdurma, idari para cezaları vermekten vazgeçmeye, toplumda çok sesliliği, yurttaşların haber alma hakkını ve kamu yararını gözetmeye çağırıyoruz."