THY, deprem bölgesine 102 sefer düzenleyecek

Hüseyin ASLIYÜCE

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türk Hava Yolları (THY), arama-kurtarma ekipleri ve yardımların deprem bölgesine ulaştırılması için bugün 102 sefer düzenleyecek.

Konuya ilişkin THY’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Deprem bölgelerine insani yardım ve arama-kurtarma ekiplerinin AFAD koordinasyonunda ulaştırılması için bugün 83 yardım seferi 19 kargo uçuşu ile toplam 102 seferle operasyonumuzu sürdürüyoruz. Devlet kurumlarımız ve ilgili otoriterlerle iş birliği içerisinde deprem bölgelerine gidiş dönüş ulaşım imkanını vatandaşlarımıza sunmak için çalışmaya devam ediyor." denildi.

Yurt dışından gelen yardımları da taşıyor

Turkish Cargo, yurt içinden deprem bölgesine yapılan yardımları taşımasının yanı sıra yurt dışından yapılan yardımları da depremzedelere ulaştırıyor. Yapılan planlama kapsamında başta ABD, Hollanda, Almanya olmak üzere çok sayıda depremzedelere yapılan yardımlar Turkish Cargo uçaklarıyla Türkiye'ye getiriyor. Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle kargo uçaklarının uçuş güvenliğini sağlamak için sefer öncesi 'de-icing' ve 'anti-icing' işlemleri uygulanıyor.