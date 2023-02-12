  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. THY, onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu yaptı
Takip Et

THY, onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu yaptı

Türk Hava Yollarının (THY) TK 3313 sefer sayılı uçağı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden dolayı hasar gören ve bugün onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı pistine, deneme amaçlı THY uçağı indi.

İstanbul'dan boş hareket eden uçağın, dönüşünü depremzedelerle yapmasının planlandığı belirtildi.

Antakya'da fay hattının geçtiği yol görüntülendi

Türkiye Haberleri

Antakya'da fay hattının geçtiği yol görüntülendi
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye