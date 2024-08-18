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Timur Cihantimur’un avukatlarından açıklama: O kaçmadı, annesini dinledi

İstanbul'da spor otomobiliyle bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra ABD'ye kaçan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin psikolojik durumunun bozulduğunu öne sürerek, kefaletle serbest bırakılması için mahkemeye bir psikiyatri raporu sundu.

Haber Merkezi
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Timur Cihantimur’un avukatlarından açıklama: O kaçmadı, annesini dinledi
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Türkiye'nin gündeminde olan kazayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan ve ABD'ye kaçan Estetik Cerrah Bülent Cihantimur ile Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, tutukluluğuna son vermek için her yolu deniyor.

VOA Türkçe'nin haberine göre; Türkiye'nin talebi ile annesi ile birlikte tutuklanan Cihantimur'dan kritik hamle geldi.

"Cihantimur'un psikolojisi bozuk"

Cihantimur'ın ABD'nin Newark şehrinde tutulduğu yerleşkede şiddete uğradığı öğrenildi.

Cihantimur'un avukatları 38 sayfalık bir dilekçe ile müvekkillerinin saldırının ardından psikolojisinin bozulduğunu öne sürdü. Avukatlar, psikiyatri raporu sunup Cihantimur'un kefalet serbest bırakılmasını istedi.
ABD mahkemesi, Cihantimur'un daha önce kaçma riski nedeniyle kefaletle serbest bırakılmasını reddetmişti.

"Kazadan kaçmadı"

Avukatlar, psikiyatrik raporla tekrar ettikleri talepte Cihantimur'un Türkiye'deki kazadan kaçmadığını anne sözü dinlediğini söyledi.

Avukatlar konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

9 Temmuz 2024 tarihli ret kararı yeniden gözden geçirilmelidir. Ciddi bir kaçma riski olmayan Timur Cihantimur kefaletle serbest bırakılabilir. Müvekkilimiz, ne yargı yetkisinden ne de kazadan kaçmıştır.

"Annesine itaat etti"

Türkiye'de kalmak yerine ABD’ye gelmeyi tercih etmiştir. Kaza sırasında on altı yaşındaydı ve annesinin ABD’deki yakınlarının yanına gitme kararına itaat etti. Ne kendine ait bağımsız maddi kaynakları var ne de seyahat belgesi.
GPS ile izlenerek koşullu tahliye edilerek Massachusetts'te yaşayan teyzesinin gözetimine verilmesi halinde nasıl kaçabilir. Toplum için herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır ve savcılıkta bunun aksini hiçbir zaman iddia etmemiştir. Tahliye kararının şartlar değiştiği için yeniden değerlendirilmesi gerekir.

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