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Timur Cihantimur'un kaldığı cezaevi değiştirildi, avukatları itiraz etti

İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olduktan sonra annesi Eylem Tok ile birlikte kaçtığı ABD'de yakalanan Timur Cihantimur, başka cezaevine nakledildi. Cihantimur'un avukatları, "Akıl sağlığını olumsuz etkileyeceği" iddiasıyla nakle itiraz etti.

Haber Merkezi
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Timur Cihantimur'un kaldığı cezaevi değiştirildi, avukatları itiraz etti
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İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur Connecticut'taki ıslahevinden New Jersey'deki bir başka merkeze nakledildi. Cihantimur'un avukatları ise nakil işleminin müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını öne sürdü.

Timur Cihantimur'dan cezaevi koşullarına itirazTimur Cihantimur'dan cezaevi koşullarına itiraz

İstanbul'da, 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılmıştı.

Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu anne ve oğluyla ilgili bir gelişme yaşandı. Tahliye talebi reddedilen, cezaevi değişim isteği ise kabul edilen Cihantimur, başka bir ıslahevine nakledildi.

Cihantimur, Connecticut'taki ıslahevinden, New Jersey'deki bir başka merkeze gönderildi.

Cihantimur'un avukatları ise nakil işleminin müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını öne sürdü.

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