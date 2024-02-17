TİP Genel Başkanı, Gebze belediye başkan adayı oldu

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin Kocaeli Gebze Belediye Başkan adayı olduğunu duyurdu.

Baş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TİP adaylığının anlamı sorumluluk almak, elini taşın altına koymaktır. Ben de arkadaşlarımdan beklediğim sorumluluğu paylaşıyorum ve ülkemizin en büyük işçi havzası olan Gebze'den adaylığımı ilan ediyorum."