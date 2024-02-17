TİP Genel Başkanı, Gebze belediye başkan adayı oldu
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 31 Mart'taki yerel seçimlerde partisinin Kocaeli Gebze Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin Kocaeli Gebze Belediye Başkan adayı olduğunu duyurdu.
Baş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"TİP adaylığının anlamı sorumluluk almak, elini taşın altına koymaktır. Ben de arkadaşlarımdan beklediğim sorumluluğu paylaşıyorum ve ülkemizin en büyük işçi havzası olan Gebze'den adaylığımı ilan ediyorum."