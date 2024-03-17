TİP, Hatay'da Gökhan Zan'a desteğini çekti

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay'da CHP adayı Lütfü Savaş'a alternatif olarak seçim yarışına giren eski futbolcu Gökhan Zan'dan desteklerini çektiklerini yazılı bir açıklamayla bildirdi.

6 Şubat depremlerinde yaşanan yıkımın sorumlularından biri olarak gösterilen Lütfi Savaş, kamuoyundaki tepkilere rağmen 'anketler' gerekçe gösterilerek yeniden CHP'nin adayı gösterilmişti.

Listelerin kesinleştiği son güne dek CHP'ye "Adayınızı değiştirin, fedakarlığa hazırız" şeklinde özetlenebilecek çağrılarını sürdüren TİP, kararın kesinleşmesi üzerine muhalif seçmenin çaresiz kalmaması adına felaketin yaşandığı dönem kentin sesini duyurma çabasıyla öne çıkan Zan'ın adını Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirmişti.

Ancak Parti, resmi sosyal medya hesaplarında yayınladıkları mesajla Gökhan Zan'a yönelik desteklerini çektiklerini duyurdu.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz. pic.twitter.com/WlgpJ5IbAZ — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) March 17, 2024

Gökhan Zan'dan ilk açıklama

Gökhan Zan, gelişmelar üzerine bir açıklama yayımlayarak, "Yoluma ve adaylığıma halkımla birlikte daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Gökhan Zan, X sosyal medya platformundan şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili Halkım

Sizlerle bu yola çıkarken asla pes etmeyeceğimi, mücadeleden vazgeçmeyeceğimi, yolumuza engeller çıkarsalar da geri adım atmayacağımı söylemiştim.

Halkımızın kaynaklarını ve tercihlerini sömürerek kurdukları saltanatı sürdürmek isteyenler, adaylığımızdan ilk günden beri rahatsız oldular.

Tehditlerine ve şantajlarına boyun eğmediğimde de bu sefer en iyi bildikleri fetöcü yöntemlere, montajlara sarıldılar.

Ama bu sefer sert kayaya çarptılar ve desteğini her zaman yanımda hissettiğim siz değerli hemşerilerimin mücadele azmine ve kararlılığına yenik düşecekler.

Yoluma ve adaylığıma halkımla birlikte daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim.

Karanlık odaklara, kiralık çetelere ve satılık kalemlere inat güzel günler göreceğiz…

Uğradığım tehdit ve şantajlar hakkında yaptığım suç duyurusu sonrası basın açıklamamı saygıyla paylaşıyorum”