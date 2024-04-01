TKP'nin adayı Maçoğlu, Kadıköy'de üçüncü oldu

31 Mart yerel seçimlerde sandıkların neredeyse tamamı açıldı.

Buna göre, CHP adayı Mesut Kösedağı yüzde 68,71’le seçimi kazandı. Kösedağı'nı yüzde 13,11’lik oy oranıyla AK Parti adayı Veli Arslan ve yüzde 10’la Fatih Mehmet Maçoğlu izledi.

Daha önce Tunceli’de Ovacık ve il belediye başkanı olarak iki dönem belediye başkanlığıyla adından söz ettiren Maçoğlu, bu seçimde Kadıköy’den aday olmaya karar vermişti.

TKP’li isim, söz konusu sonuçların ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“İlk günden beri bizi yalnız bırakmayan, güler yüzü ile bize kapısını açan Kadıköylülere, yanımızda olan tüm dostlarımıza çok teşekkür ederiz. Mevcut durum gösterdi ki iktidar yönetemiyor. Önümüzdeki süreçte de ülkenin her yerinde eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelemizi sürdüreceğiz.”