CHP 32 yıl sonra Tuzla’da kazandı
Tuzla'da art arda seçilen AK Parti'nin adayı Şadi Yazıcı, 31 Mart Yerel Seçimlerinde koltuğu CHP'li rakibi Eren Ali Bingöl'e devretti. Böylece Cumhuriyet Halk Partisi 32 yıl sonra ilçe yönetimine geçti.
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2009 seçimlerinden bu yana AKP’li Şadi Yazıcı’nın belediye başkanlığı yaptığı Tuzla’da, Cumhuriyet Halk Partisi 32 yıl sonra yönetime geçti.
2009'da AK Parti’den Tuzla Belediye Başkanı seçilen Şadi Yazıcı, 15 yılın ardından koltuğunu CHP’nin adayı Eren Ali Bingöl’e devretti.
Bingöl, yüzde 50,93'lük oy oranıyla başkanlığa seçilirken, AK Parti'nin adayı Şadi Yazıcı ise yüzde 39,07 oy alarak ikinci oldu.