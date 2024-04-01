AK Parti 4 dönem sonra Eyüpsultan'da kaybetti
Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan adayı Mithat Bülent Özmen, oyların 48,06'sını alarak seçimden birinci çıktı. Bu sonuçla birlikte, Eyüpsultan'da 4 dönem sonra AK Parti seçimi kaybetmiş oldu.
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Cumhuriyet Halk Partisi, 2019'da yapılan seçimle kıyaslandığında, kazandığı ilçe sayısını 14'ten, 26'ya çıkardı.
Eyüpsultan'da 4 dönem sonra Ak Parti seçimi kaybetti. Belediye Başkanlığını Mithat Bülent Özmen kazandı.
CHP'nin başkan adayı Özmen, oyların 48,06'sını toplamayı başardı. En yakın rakibi AK Parti'nin adayı Deniz Köken ise yüzde 41,47'likoy oranıyla ikinci oldu.
Köken, 2019 yerel seçimlerinde yüzde 49,11'lik oy oranıyla göreve gelmişti.