TOBB Genel Kurulu seçim sonrasına kaldı

Handan Sema CEYLAN

TOBB’a bağlı 365 oda ve borsada geçen sene başlayan seçim heyecanı, bu yıl mayıs ayında birliğin seçimli genel kurulu ile sona erecekti. Ancak Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerin 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olması TOBB Genel Kurulu’nun seçimlerden önce mi yoksa sonra mı yapılacağı tartışmasını gündeme getirdi. Seçim öncesine yetiştirilemeyen genel kurul 31 Mayıs’ta düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı ikinci tura kalsa bile TOBB’un Genel Kurulu’nda, seçilen 13. Cumhurbaşkanının yer alması bekleniyor. TOBB Genel Kurul’larında geleneksel olarak hem iktidar hem de muhalefet iş dünyasına sesleniyor. Tek aday Hisarcıklıoğlu TOBB’un mevcut başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun seçime tek aday olarak girmesi bekleniyor. Yönetim Kurulu’da ise hem Ankara’daki odaların hem de İstanbul’daki odaların daha çok yer alacağı da duyumlar arasında. TOBB’un Genel Kurulu geleneksel olarak bir gün önceki etkinliklerle birliğin Ankara’daki ikiz kulelerinde başlayacak. TOBB, 1 milyon 500 bine yakın üyeyle Türk iş dünyasının en büyük örgütü konumunda. Genel Kurul COVID-19 salgınından sonraki iş dünyasının en büyük buluşması olacak.

OSBÜK’ün genel kurulu da 3 Haziran’da

Sanayicinin de gündeminde seçim var. Türkiye’nin 81 ilindeki organize sanayi bölgelerinin (OSB) çatı örgütü Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuru luşu (OSBÜK) da 3 Haziran’da genel kurula gidiyor. OSBÜK’ün 21. Olağan Genel Kurulu'nda da şu anda tek aday mevcut başkan Memiş Kütükcü.