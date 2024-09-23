Tomris Giritlioğlu kimdir? Ünlü yönetmenden acı haber! Tomris Giritlioğlu ne kanseri, neden öldü?
Tomris Giritlioğlu kimdir? Özellikle yapımcı olarak Türk dizi tarihine altın harflerle imzasını atan Tomris Giritlioğlu 67 yaşında hayatını kaybetti. Türk dizi film tarihinin en önemli kadın yönetmen yapımcılarından Tomris Giritlioğlu kimdir, neden öldü? Tomris Giritlioğlu ne kanseri? İşte tüm detaylar...
Tomris Giritlioğlu kimdir? Sultan Makamı, Gülbeyaz, Hatırla Sevgili, Kırık Kanatlar ve Gönülçelen gibi kült dizilerin yapımcılığını üstlenen aynı zamanda senarist özelliğiyle de ön planda olan Tomris Giritlioğlu 67 yaşında yaşamını yitirdi. Peki Tomris Giritlioğlu neden öldü, kanser miydi? İşte Tomris Giritlioğlu biyografisi...
TOMRİS GİRİTLİOLĞU KİMDİR?
Tomris Giritlioğlu, 1957 senesinde Konya'nın Kadınhanı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Wikipedia.org sitesindeki bilgilere göre, 1999 yılında çektiği Salkım Hanımın Taneleri ile üne kavuşmuş bir sinema yönetmenidir. Kurşun Yarası, Çemberimde Gül Oya gibi dizilerin yapımcı veya proje tasarımcısı olarak Türkiye'de yakın tarih ile ilgili dönem dizilerini başlatan kişi olmuştur.
TOMRİS GİRİTLİOĞLU NEDEN ÖLDÜ, NE KANSERİ?
Ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, hayatını kaybetti. 67 yaşındaki Giritlioğlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Kültür Turizm Bakanı Ersoy, "Unutulmaz eserlerin yazarı, yönetmeni ve yapımcısı Tomris Giritlioğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sinemamızın güçlü kalemine Allah'tan rahmet; yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Yönetmen olarak
1989: Kantodan Tangoya
1991: Suyun Öte Yanı
1993: Yaz Yağmuru
1996: 80. Adım
1997: Kördüğüm
1999: Salkım Hanımın Taneleri
2008: Güz Sancısı
Senarist olarak
1989: Kantodan Tangoya
1993: Yaz Yağmuru
Yapımcı olarak
2002: Aşk Meydan Savaşı
2005-2006: Aşka Sürgün
2006: Esir Kalpler
2007-2009: Asi
2009-2010: Bu Kalp Seni Unutur mu?
2009-2010: Kasaba
Proje tasarım
2002-2003: Gülbeyaz
2002: Azad
2003-2004: Sultan Makamı
2003-2005: Kurşun Yarası
2004-2005: Çemberimde Gül Oya
2004: Bir Aşk Hikayesi
2005-2007: Ihlamurlar Altında
2005: Aşk Yolu
2005: Seher Vakti
2006-2007: Kırık Kanatlar
2006-2008: Hatırla Sevgili
2006: Erkekler Ağlamaz
2007-2008: Karayılan
2007-2009: Asi
2009-2010: Bu Kalp Seni Unutur mu?
2009: Kül ve Ateş
2010-2011: Gönülçelen
2012-2013: Kayıp Şehir
2014: Her Sevda Bir Veda