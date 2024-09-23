Tomris Giritlioğlu kimdir? Ünlü yönetmenden acı haber! Tomris Giritlioğlu ne kanseri, neden öldü?

Tomris Giritlioğlu kimdir? Sultan Makamı, Gülbeyaz, Hatırla Sevgili, Kırık Kanatlar ve Gönülçelen gibi kült dizilerin yapımcılığını üstlenen aynı zamanda senarist özelliğiyle de ön planda olan Tomris Giritlioğlu 67 yaşında yaşamını yitirdi. Peki Tomris Giritlioğlu neden öldü, kanser miydi? İşte Tomris Giritlioğlu biyografisi...

TOMRİS GİRİTLİOLĞU KİMDİR?

Tomris Giritlioğlu, 1957 senesinde Konya'nın Kadınhanı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Wikipedia.org sitesindeki bilgilere göre, 1999 yılında çektiği Salkım Hanımın Taneleri ile üne kavuşmuş bir sinema yönetmenidir. Kurşun Yarası, Çemberimde Gül Oya gibi dizilerin yapımcı veya proje tasarımcısı olarak Türkiye'de yakın tarih ile ilgili dönem dizilerini başlatan kişi olmuştur.

TOMRİS GİRİTLİOĞLU NEDEN ÖLDÜ, NE KANSERİ?

Ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, hayatını kaybetti. 67 yaşındaki Giritlioğlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Kültür Turizm Bakanı Ersoy, "Unutulmaz eserlerin yazarı, yönetmeni ve yapımcısı Tomris Giritlioğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sinemamızın güçlü kalemine Allah'tan rahmet; yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Yönetmen olarak

1989: Kantodan Tangoya

1991: Suyun Öte Yanı

1993: Yaz Yağmuru

1996: 80. Adım

1997: Kördüğüm

1999: Salkım Hanımın Taneleri

2008: Güz Sancısı

Senarist olarak

1989: Kantodan Tangoya

1993: Yaz Yağmuru

Yapımcı olarak

2002: Aşk Meydan Savaşı

2005-2006: Aşka Sürgün

2006: Esir Kalpler

2007-2009: Asi

2009-2010: Bu Kalp Seni Unutur mu?

2009-2010: Kasaba

Proje tasarım

2002-2003: Gülbeyaz

2002: Azad

2003-2004: Sultan Makamı

2003-2005: Kurşun Yarası

2004-2005: Çemberimde Gül Oya

2004: Bir Aşk Hikayesi

2005-2007: Ihlamurlar Altında

2005: Aşk Yolu

2005: Seher Vakti

2006-2007: Kırık Kanatlar

2006-2008: Hatırla Sevgili

2006: Erkekler Ağlamaz

2007-2008: Karayılan

2007-2009: Asi

2009-2010: Bu Kalp Seni Unutur mu?

2009: Kül ve Ateş

2010-2011: Gönülçelen

2012-2013: Kayıp Şehir

2014: Her Sevda Bir Veda