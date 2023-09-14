Torun dehşeti: Babaannesi ve halasının boğazını kesti

Bursa'da yaşanan olayda, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 23 yaşındaki Y.B., bir arkadaşı ile birlikte kahvaltı yaptıktan sonra halası Safiye Balaban (49) ile babaannesi Sabriye Balaban'ın (75) birlikte ikamet ettikleri eve gitti.



İddiaya göre, uyuşturucu alabilmek için halası ve babaannesinden para isteyen torun Y.B., olumsuz yanıt alınca bağırmaya başladı. Halası ve babaannesini darp etmeye başlayan Y.B. krize girince yanında getirdiği bıçakla önce halası Safiye Balaban'a saldırdı. Halasının boğazını kesen Y.B. aynı bıçakla babaannesine de saldırdı. Kapıya dayanan komşulardan korkan torun Y.B suç aleti bıçakla ile birlikte olay yerinden kaçtı.



Safiye Balaban olay yerinde hayatını kaybederken, boğazına aldığı bıçak darbesiyle ağır şekilde yaralanan babaanne Sabriye Balaban (75), Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Şüpheli Y.B.'nin daha önce uyuşturucu kullanmak suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi.