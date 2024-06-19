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Trabzon'da düğün salonunda yangın

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde çıkan yangında bir düğün salonu ve pansiyon zarar gördü.

Haber Merkezi
AA
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Trabzon'da düğün salonunda yangın
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Merkez Mahallesi Dursun Ali Kurt Caddesi'ndeki Erol Kumaş'a ait yaklaşık 500 kişilik düğün salonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan bir pansiyonun çatısına da sıçradı.

Dernekpazarı, Of, Hayrat, Çaykara ve Sürmene belediyeleri itfaiye ekipleri acil olarak yangına müdahale etti, yangın yaplan çalışmanın ardından söndürüldü.