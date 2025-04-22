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Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli! Bazı uçak seferleri iptal edildi

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları ise ertelendi.

Haber Merkezi
AA
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Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli! Bazı uçak seferleri iptal edildi
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Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımının aksamasına neden oldu.

Trabzon Havalimanı'ndan Ankara, İstanbul ve İzmir'e karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi, bazıları da ertelendi.

Uçak seferlerinin, hava şartlarının düzelmesinin ardından yapılması planlanıyor.

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