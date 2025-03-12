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Trafikte parlak beyaz far kullanımı yasaklandı! Ağır para cezaları verilecek

İçişleri Bakanlığı, trafikte sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyen beyaz far kullanımına yasak getirdi. Uymayan sürücülere ise ağır para cezaları uygulanacak.

Haber Merkezi
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Trafikte parlak beyaz far kullanımı yasaklandı! Ağır para cezaları verilecek
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İçişleri Bakanlığı, trafikte karşıdan gelen sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyen beyaz far kullanımını yasaklama kararı aldı. Yeni düzenlemeyle fabrika çıkışı dışında takılan beyaz farlar artık tarihe karışacak.

Ağır para cezaları uygulanacak

Yeni düzenlemeyle fabrika çıkışı haricinde takılan beyaz farlar artık yasaklanacak, uymayan sürücülere ise ağır para cezaları uygulanacak.

2025 yılı itibarıyla abartılı egzoz kullanımına verilen 9.267 TL'lik cezanın, beyaz far kullananlar için de geçerli olması bekleniyor. 

Değiştirmeyen trafikten men edilecek

Cezaya rağmen farlarını değiştirmeyen sürücüler için trafikten men cezası uygulanacak. Denetimlerin artırılmasıyla birlikte fabrika çıkışı harici beyaz far kullanımı tamamen sona erdirilecek.

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