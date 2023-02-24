TÜDER: Fırsatçılar, tanınmış yardım kurumlarının ismini kullanıyor

Tüketici dernekleri, bilinen kurum ve kuruluşlar adına yetkisiz bağış toplayanlar ile depremzedelerin ihtiyaçlarını suistimal ederek gıda, nakliye ve konut kiralarında fahiş artış yapan fırsatçıların bulunduğunu belirterek, tüketicilerin bu kimselerle ilgili mutlaka şikayette bulunması gerektiğini bildirdi.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremle ilgili en çok ulaşan şikayetlerin başında tanınmış yardım kurumlarının ve isimlerin adını kullanarak bağış ve yardım toplayanların geldiğini söyledi.

Küçük, "Bu kişi ve kuruluşlar adına vatandaşlara mesajlar gönderiliyor. Bu mesajlar için özellikle sosyal medya hesapları kullanılıyor. İyi niyetli olarak bu hesap numaralarını teyit etmeden yardımda bulunan kimseler suistimal ediliyor. Vatandaşlarımız bu numaraları mutlaka ilgili derneklerin, kurum ve kuruluşların internet adreslerinden teyit etsinler. Gerekirse bize de ulaşıp sorabilirler." dedi.

Tüm Türkiye'nin ilk günden beri tek yürek olduğu deprem karşısında kötü niyetlilerin de bulunduğunu dile getiren küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem bölgelerinden artan talebi fırsata çevirmek, haksız kazanç sağlamak ve menfaat temin etmek isteyen bazı kötü niyetlilerin gıda maddelerinde, taşıma ücretlerinde ve konut kiralarında rakamları aşırı artırdığını görüyoruz. Fiyatların yüksekliğinden şikayetçi olan vatandaşlarımız bu konuda bize müracaat ediyor. Özellikle kira ve nakliye ücretleri noktasında zaman zaman yüksek ceza kesildiğine dair duyurular görüyoruz. Ancak bu noktada daha caydırıcı yaptırımların olması gerekiyor."

Haksız kazanç sağlamak isteyenleri şikayet edin

Levent Küçük, vatandaşların yardım noktasında özellikle resmi kurum ve kuruluşlar ile ilgili STK'ların duyurularına itibar etmelerini istedi.

Küçük, "Doğruluğundan emin olmadığımız hesaplara bağış yapmamalıyız. Ayrıca fahiş fiyat artışlarını ve haksız kazanç girişimlerini Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı il müdürlükleri ile belediyelerin zabıta birimlerine şikayet edebiliriz. Bu zor günlerden geçerken kargaşadan yararlanmak isteyenlerin sürekli denetlenmesini ve bunlara ağır cezai yaptırımlar uygulanmasını yetkililerden talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Deprem bölgesinde çok az da olsa hırsızlık ve yağmacılık olayları ile karşılaştıklarını aktaran Küçük, ikinci el eşya satan esnafa ve buralardan alışveriş yapan tüketicilere bu konuda dikkatli olmaları hususunda uyarılarda bulundu.

Depremzedeler daha sık ve ayrıntılı bilgilendirilmeli

TÜDER Başkanı Küçük, vatandaşların sosyal medya üzerinden yayınlanan tüm haber ve yorumlara itibar etmemeleri gerektiğini, bu haberlerin gerçeği yansıtmayabildiğini söyledi.

Depremin etkilediği illerde bulunan depremzedelerin devlet kurumları tarafından yapılacak nakdi yardımların içeriğine ilişkin tüketici derneklerine çok sık soru sorduğunu kaydeden Küçük, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Oradaki vatandaşlarımızın hangi yardımları alacağı, evinin hasarına göre onlara ne kadar yardım yapılacağı konusunda depremzedelerimizin daha sık ve ayrıntılı bilgilendirilmesi yerinde olacaktır. İlgili valilikler ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamalarını duymayan depremzedelerin olduğunu gelen sorulardan anlayabiliyoruz. Bu nedenle daha sık ve ayrıntılı bilgilendirme yapılması gerekiyor."

Özel okul ücretlerinin iadesine ilişkin şikayetler geliyor

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da deprem sonrası tüm ülkenin topyekun mücadele ederken, felaket fırsatçılarının da harekete geçtiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ahlak ve vicdan yoksunu bu kimseler depremzedelerin piyasada oluşturduğu talebin nedenini ve o insanların içinde bulunduğu durumu gözetmeden, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine fahiş fiyatlar uygularken, bir kısmı da ev kirası ve barınma ücretlerine gereksiz yere zam yaptılar. Bazı vatandaşlarımız depremzedelere evini ücretsiz açarken, insafsız fırsat vurguncuları depremzedelerin konut talebini fırsata çevirmek için ev kira fiyatlarını haklı hiçbir sebep olmaksızın artırdılar."

Ağaoğlu, depremzedelerin araçlarının plakasına bakarak onlardan ücret almayan lokantalara karşın bir karton bardak çorbayı fahiş fiyata satanların da bulunduğunu kaydederek, otomobilleri enkaz altında kaldığı için araçta gecelemek amacıyla kiralama yapmak isteyenleri dolandıranlarla da karşılaştıklarını söyledi.

Zaman zaman son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle de karşılaştıklarını, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Ağaoğlu, "Özel okullardaki öğrencilerin diğer şehirlerdeki aynı özel okula kaydının yapılmaması, ödediği ücretin kalan kısmının veliye iade edilmemesi gibi şikayetler de gelmeye başladı." diye konuştu.

Ağaoğlu, depremzedelerin her türlü destek ve yardım için kaymakamlıklara, valiliklere veya AFAD'a başvurması gerektiğini belirterek, "Devletimiz de yapacağı yasal düzenlemeyle felaket vurguncularına ağır yaptırımlar getirmeli, savcılık ve mahkemelerimiz de failleri üst sınırdan cezalandırmalıdır." açıklamasında bulundu.