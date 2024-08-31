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Tugay ve İmamoğlu imzaladı: İzmir ile İstanbul arasında işbirliği protokolü

93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda düzenlenen törende, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, iki kent arasında ortak teknoloji projeleri geliştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.

Haber Merkezi
AA
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Tugay ve İmamoğlu imzaladı: İzmir ile İstanbul arasında işbirliği protokolü
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93. İzmir Enternasyonal Fuarı içindeki İnovasyon ve Teknoloji Standı'nda düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri ile İzmir İnovasyon ve Teknoloji şirketleri arasında ortak teknoloji projeleri üretilmesini hedeflediklerini belirten Ekrem İmamoğlu, iki kent arasında çok etkili bir dönemi var etmek için gayret göstereceklerini söyledi.

Cemil Tugay da işbirliğinin Türkiye için potansiyel olacağını, gelecek yıllarda bu protokolün sonuçlarını paylaşacaklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.

 

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