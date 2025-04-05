Tunç Soyer 'kurultay' kararını açıkladı: Aday olacak mı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer, partisinin 6 Nisan günü düzenlenecek olağanüstü kurultayı için Parti Meclisi'ne aday olduğunu duyurdu. Soyer, genel başkanlık adaylığı iddialarını ise yalanladı.

Soyer, "Şu anda CHP'de genel başkan ile ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama Parti Meclisi'nin genişlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü iktidara alternatif bir parti olarak CHP'nin çok daha kucaklayıcı şekilde genişletilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle Parti Meclisi'nde aday olmak istiyorum. Güçlenmiş, iktidara alternatif olmak noktasında partinin tüm unsularını içine alan geniş kapsayıcı bir kucaklayıcı Parti Meclisi oluşmasını arzu ediyorum" diye konuştu..

Soyer, delegelerden bazılarının kendisi hakkında genel başkan adayı olması için talep getirdiğini ancak delegelere bunun doğru olmadığını söylediğini belirtti.