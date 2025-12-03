Türk denizcilik devi Rusya'ya tüm operasyonlarını durdurduğunu açıkladı!

Merkezi İstanbul'da bulunan Türk denizcilik şirketi Beşiktaş Denizcilik (Beşiktaş Shipping), güvenlik durumunu gerekçe göstererek tüm Rusya operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, “Yaptığımız kapsamlı değerlendirmenin ardından, gemilerimiz ve mürettebatımız için risklerin kabul edilemez bir seviyeye ulaştığı sonucuna vardık… Personelimizin ve varlıklarımızın güvenliği en yüksek önceliğimizdir; bu nedenle bu tür tüm operasyonları sonlandırıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş Denizcilik'in sahibi olduğu Mersin adlı petrol tankeri geçen hafta Panama bayrağı altında Dakar yakınlarında demirliyken dört patlamaya maruz kalmıştı.

Gemide ciddi hasar meydana gelirken, saldırının arkasında kimin olduğu ise belirsizliğini koruyor.

Söz konusu tanker, Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin başlamasından bu yana Rusya'nın Novorossiysk ve Taman limanlarına birçok kez uğradı.

Bağımsız Rus yayın organı The Insider, tankerin bu yıl içinde Rusya Federasyonu'ndaki limanları en az 13 kez ziyaret ettiğini tahmin ediyor.

Beşiktaş Denizcilik, kararının uluslararası yaptırım rejimine tamamen uyduğunu açıkladı. Beşiktaş Denizcilik, Türkiye'nin en büyüklerinden biri olan 29 tankerlik bir filoya sahip.

Dakar Limanı, 27-28 Kasım gecesi "makine dairesine su girmesiyle ilgili teknik bir olay" yaşandığını bildirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Daha önce de Rusya'nın "gölge filosuna" ait iki tanker - Kairos ve Virat - Karadeniz'de saldırıya uğramıştı. SBU kaynaklarının basına verdiği bilgiye göre, Ukrayna bu gemileri hedef almak için yerli üretim Sea Baby deniz insansız hava araçlarını kullandı.

Salı günü de Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı taşıdığı iddia edilen Midvolga 2 adlı bir başka tanker Karadeniz'de saldırıya uğradı. Saldırının arkasında kimin olduğu henüz bilinmiyor ancak Ukrayna saldırıyla ilgisi olduğunu derhal reddetti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Midvolga 2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Ukrayna'nın bu olayla hiçbir ilgisi yoktur ve Rus propagandasının bu tür iddialarını resmi olarak reddediyoruz. Dahası, Rusya'dan Gürcistan'a Türkiye'nin MEB'i üzerinden gittiği iddia edilen rota hiçbir anlam ifade etmemekte ve Rusya'nın her şeyi tezgahlamış olabileceğini düşündürmektedir" ifadeleri yer aldı.

Reuters'a göre, saldırılardan bu yana Karadeniz'de gemi taşımacılığının maliyeti, sigorta şirketlerinin savaş riskleriyle bağlantılı oranları revize etmesi nedeniyle arttı.

Rus askeri saldırganlığına karşı kendini savunan Ukrayna, Rus "gölge filosunun" petrol tankerlerini ve Rus topraklarındaki rafinerileri meşru askeri hedefler olarak görüyor.