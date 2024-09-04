Türk gencin başarısı: 10 finalistten biri oldu

Chegg.org, 1 milyon dolarlık Küresel Öğretmen Ödülü'nün kardeş ödülü olan Chegg.org Küresel Öğrenci Ödülü 2021 yılında dağıtılmaya başlandı. Daha iyi bir dünya için üstün öğrencilerin girişimlerine ışık tutan güçlü ve yeni bir platform oluşturma amacıyla dağıtılan ödül Varkey Vakfı’yla ortaklaşa dağıtılmaya başlandı. Ödüle başvurular, 16 yaşını doldurmuş ve bir akademik kuruma, eğitim ve beceri programına kayıtlı tüm öğrencilere açık. Yarı zamanlı öğrencilerin yanı sıra çevrimiçi kurslara kayıtlı öğrenciler de ödüle başvurabiliyor.

Diyarbakırlı 19 yaşındaki Bejan Tekay, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi’nde burslu olarak okuyor. Tekay’ın Teknofest ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projeleri var. Öte yandan Tekay, NASA destekli Conrad Challenge yarışmasında da kendi kategorisinde ilk 5 takım arasına girerek Teksas’taki NASA Johnson Uzay Merkezi’ndeki inovasyon zirvesine davet edildi.

2024 yılı Chegg.org Küresel Öğrenci Ödülü için ilk 10'a giren diğer finalistler ise şöyle:

• Alanna Sethi, 19 yaşında, Toronto Üniversitesi, Mississauga, Kanada'da Psikoloji Öğrencisi

• Ángela Elena Olazarán Laureano, 17 yaşında, CONALEP, Papantla de Olarte, Veracruz, Meksika'da Bilgisayar Bilimleri Öğrencisi

• Divaa Uthkarsha, 16 yaşında, Bangalore, Karnataka Hindistan'da Ulusal Devlet Okulu RNR'de Fen Bilimleri Öğrencisi

• Maha Nawaz, 17 yaşında, BAE'deki Dubai Koleji'nde Bilgisayar Bilimi, Matematik, Fizik, Kimya ve EPQ A seviyelerinde öğrenci

• Martina Bahiana Basgall Sequeira, 18 yaşında, Buenos Aires, Arjantin Carlos Pellegrini Ticaret Yüksek Okulu'nda Ticaret Öğrencisi

• Max Han, 23 yaşında, Malezyalı ve Singapur'daki Yale-NUS College'da Çevre Çalışmaları Öğrencisi

• Mikołaj Wolanin, 22 yaşında, Polonya'daki Varşova Üniversitesi'nde Hukuk Öğrencisi

• Millena Xavier Martins, 17 yaşında, Brezilya'daki CAp-Coluni (Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa) Öğrencisi

• Raphael Stark, 17 yaşında, Honolulu, Hawaii, ABD'de evde eğitim görüyor

Kazananın bu ayın sonunda, BM Genel Kurul haftasında New York'ta açıklanması bekleniyor ve ödülün sahibi kanaat önderlerinden oluşan Küresel Öğrenci Ödülü Akademisi tarafından en iyi 10 finalist arasından seçilecek.