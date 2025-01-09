Türk şirketlerin Suriye çıkarması başladı!

Suriye’nin iç karışıklıktan önce Türkiye'nin 15 milyar dolarlık ihracat yaptığı önemli bir pazar olduğunu hatırlatan Merkür Fuarcılık Genel Müdürü Ali Reyhanlı, bu pazarda Türk şirketlerinin yeniden etkin rol oynaması için çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti.

Suriye’de tekrar Türk rüzgarı esecek

Suriye’deki iç karışıklıkların sona erdirilmesi konusunda Türk Devleti’nin etkin bir rol oynaması sonucunda, ticari ilişkilerde de ibrenin Türk iş insanlarını işaret ettiğini belirten Reyhanlı, Suriyeli iş insanlarının bu durum karşısında oldukça memnun olduklarını ve işbirliklerini tekrar Türk iş insanları ile kurmanın kendileri için büyük avantajlar oluşturacağını belirtti.

İnşaattan gıdaya, enerjiden medikale birçok fuar organize edilecek

Merkür Fuarcılık, Suriye'nin yeniden yapılanması için Türk inşaat, gıda, enerji ve elektrik, tarım ve medikal sektörlerini hedefleyen bir dizi fuar organize edecek. Bu fuarlar, Türk firmalarının Suriye pazarındaki varlığını güçlendirmelerine ve yeni iş birlikleri kurmalarına olanak sağlayacak.

Merkür Fuarcılık, düzenleyeceği tüm fuarları Türkiye Milli Katılım organizasyonu ile gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu sayede Türk firmaları, Suriye pazarına güçlü bir şekilde giriş yapma ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etme imkanına sahip olacaklar.

Ali Reyhanlı, yaptığı açıklamada, "Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde Türk firmalarının önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Fuarlarımız, Türk şirketlerinin Suriye pazarına açılmaları ve Suriye ekonomisine katkıda bulunmaları için önemli bir platform oluşturacak. Türkiye Milli Katılım organizasyonu ile düzenleyeceğimiz fuarlar, ülkemizin Suriye ile olan ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişmesine de katkı sağlayacaktır" dedi.