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Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı açıklandı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2,5 milyon Suriyeliye vatandaşlık verildiğine yönelik iddiaları yalanladı. Açıklamaya göre, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunup Türk vatandaşlığını kazanan Suriye uyruklu kişi sayısı 238 bin 768.

Haber Merkezi
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Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı açıklandı
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bir televizyon programında "Suriye uyruklu 2,5 milyon kişiye vatandaşlık verildiği" iddiaları hakkında açıklama yaptı.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunup Türk vatandaşlığını kazanan Suriye uyruklu kişi sayısının 238 bin 768 olduğu, bunlardan 134 bin 624'ünün reşit, 104 bin 144'ünün ise çocuk olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni Kabine dönemimizde ise 101'i reşit, 82'si çocuk olmak üzere toplam 183 Suriye uyruklu kişi Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Bahse konu programda iddia edildiği gibi ülkemizde 2,5 milyon Suriye uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı verildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur. Bakanlığımızın Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin resmi sayıları ortadayken gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan sayıların gerçekmiş gibi kamuoyuyla paylaşılması iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutum olup dezenformasyon içerikli bu iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

 

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