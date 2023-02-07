"Türkiye, Arap Yarımadası'na doğru 3 metre kaydı"

İtalya’da deprem konusunda sayılı isimlerden biri olan İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün (INGV) başkanı Carlo Doglioni, Türkiye'de yaşanan depremle ilgili İtalyan medyasına konuştu.

Kurumun bir numarası olarak bilinen ve ülkede alanında en tanınan figürlerden biri olan bilim insanı, “Bu bölge sismik hareketliliğin çok yüksek olduğu bir bölge. Türkiye 150 kilometrelik fay hattında birkaç saniyede 3 metre hareket etti” ifadesini kullandı.

İtalyan Corriere della Sera’ya konuşan Doglioni, “Bu gece Arap fay hattı, Anadolu fay hattından kuzeydoğu-güneybatı ekseninde 3 metre hareket etti gibi gözüküyor. Bu çok büyük bir hareket” dedi.

Doglioni, “Burası oldukça hareketli bir alan ve Akdeniz’deki en tehlikeli bölgelerden biri. Geçen yüzyıllarda buralarda çok şiddetli depremler meydana geldi” yorumunu yaparken, “Türkiye, Arap levhası üzerine gitti gibi gözüküyor” yorumunu yaptı.

İtalyan bilim insanı benzer depremlerin yeniden yaşanabileceğini de söyledi. Doglioni bölgede hareketliliğin asla durmadığını da dile getirdi.

Arap Levhası nedir?

Orta Doğu’da bulunan ve Arap Yarımadası ile kuzeyini kapsayan bir levha olan Arap Levhası, Bahreyn, Suriye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve İran’ın da bazı bölgelerini kapsıyor.